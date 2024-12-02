2 тис. солдатів КНДР уже в бойових підрозділах: в ГУР назвали три варіанти розвитку подій

Північнокорейські військові, які тренуються в Курській області Росії, отримують не лише загальновійськову підготовку, але й навчання з керування безпілотниками. Це робить їх потенційними інструкторами вдома, поширюючи сучасні методи війни в Північній Кореї, що може підвищити військову загрозу в регіоні.

Таку думку висловив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

За його словами, розвідка України поки не знає точних ролей, які північнокорейські військові виконуватимуть у бойових діях.

"Зараз в оперативному резерві є 9 тисяч північнокорейських військовослужбовців, 2 тисячі передано в бойові підрозділи. Тут є три варіанти розвитку подій. Або вони будуть брати участь в активних бойових діях на території України. Або вони будуть брати участь в активних бойових діях на території Росії, на території Курщини. Або вони залишаться в оперативному резерві на другій лінії оборони, що в принципі для України теж становить небезпеку. Чому? Тому що це дасть можливість звільнити певну кількість російських військовослужбовців, які будуть залучені до ведення активних бойових дій", - розповів він.

За його словами, 2000 військових, які вже направлені, потрапили до бригад морської піхоти та дивізії повітрянодесантних військ.

Представник Головного управління розвідки зазначив, якщо північнокорейські військові вже інтегровані в підрозділи, які беруть участь у бойових діях, то вони, ймовірно, вже долучилися до війни. Хоча їхня присутність може бути не на передовій, вони однаково сприяють агресії проти України та стають причетними до загибелі українських військових.

Нагадаємо, за даними української розвідки, на сьогодні з Північної Кореї до Росії переміщено понад 100 артилерійських систем і 100 балістичних ракет малої дальності типу KN-23/24.

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