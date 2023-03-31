Дрони та інші повітряні цілі: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки

Сили ППО збили 9 із 10 ворожих дронів.
Від 21:10 30 березня д 01:30 год 31 березня 2023-го російські війська атакували Україну не лише ударними безпілотниками Shahed-136/131. У небі було зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку - Брянської області, через Сумську та Чернігівську області.
Силам ППО вдалось збити дев’ять із десяти ворожих дронів за ніч. дин – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування «Схід».
Нагадаємо, близько 22:00 четверга, 30 березня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Спочатку сирени лунали у Сумській і Чернігівській областіх, а згодом - багатьох інших регіонах, зокрема і в Києві. Незабаром стало відомо про вибухи в Харкові.
Читайте також:
- Нічний терор Харкова: стало відомо, чим атакували місто
- Вибухи в Запоріжжі: мешканців попередили про небезпеку
- Резніков показав бронемашини Strykers і Cougars, які США передали Україні