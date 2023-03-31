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Дрони та інші повітряні цілі: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Дрони та інші повітряні цілі: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки

Фото: Associated Press

Сили ППО збили 9 із 10 ворожих дронів.

Від 21:10 30 березня д 01:30 год 31 березня 2023-го російські війська атакували Україну не лише ударними безпілотниками Shahed-136/131. У небі було зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку - Брянської області, через Сумську та Чернігівську області.

Силам ППО вдалось збити дев’ять із десяти ворожих дронів за ніч. дин – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування «Схід».

Нагадаємо, близько 22:00 четверга, 30 березня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Спочатку сирени лунали у Сумській і Чернігівській областіх, а згодом - багатьох інших регіонах, зокрема і в Києві. Незабаром стало відомо про вибухи в Харкові. 

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Дата публікації
Перегляди
6167
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