Дрони та інші повітряні цілі: у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки

Від 21:10 30 березня д 01:30 год 31 березня 2023-го російські війська атакували Україну не лише ударними безпілотниками Shahed-136/131. У небі було зафіксовано до п’яти інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Дронами-камікадзе російські окупанти атакували з північного напрямку - Брянської області, через Сумську та Чернігівську області.

Силам ППО вдалось збити дев’ять із десяти ворожих дронів за ніч. дин – підрозділом ППО Сухопутних військ та вісім – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування «Схід».

Нагадаємо, близько 22:00 четверга, 30 березня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Спочатку сирени лунали у Сумській і Чернігівській областіх, а згодом - багатьох інших регіонах, зокрема і в Києві. Незабаром стало відомо про вибухи в Харкові.

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