Дрони та ракети атакували Україну: перші подробиці нічного удару

Сьогодні вночі окупанти вчинили комбіновану атаку по Україні.

Про всі подробиці повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч проти 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська область), 11 ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Крим), балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Раніше стало відомо, що росіяни вночі атакували Україну. Наразі відомо, що вибухи лунали на Львівщині, а Польща піднімала у повітря винищувачі.

Сили оборони півдня повідомили, що окупанти активно били по Херсонщині та Одещині.

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