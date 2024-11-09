Дрони вразили хімкомбінат у РФ, який виробляє порох та боєприпаси: хто стоїть за атакою

У ніч проти 9 листопада у Тульській області РФ прогриміли вибухи. У регіоні скаржились на атаку безпілотників.

Про це ТСН.ua повідомили джерела в СБУ.

"Дрони СБУ та ССО уразили Алексінський хімкомбінат, який виробляє для військ РФ порох та боєприпаси. Хімкомбінат входить до корпорації "Ростєх" та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. Від 21:30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників, а о 3-й ночі тульчани почали писати про атаку на хімкомбінат, вибухи та рух пожежних машин, які прямували до місця займання", - повідомив співрозмовник видання.

Нагадаємо, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомляв, що над вночі над регіоном нібито вдалося відбити атаку дронів. У Мережі тим часом повідомлялося, що під атаку безпілотників потрапив Алексінський хімкомбінат.

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