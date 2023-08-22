"Дрони з клешнями крадуть поранених": кадирівці видали чергову маячню про війну в Україні

Російський окупант поскаржився на "Бабу Ягу", за допомогою якої українські військові нібито "крадуть" поранених загарбників. Кадирівець розповів, що таке прізвисько дали безпілотнику, який нібито здатний забрати на собі людину.

Воєнний злочинець заявив, що росіяни не можуть збити "Бабу Ягу", тому що російські системи радіоелектронної боротьби не діють на дрон. Про це повідомляє Telegram-канал "Бутусов Плюс" із посиланням на росЗМП.

Кадирівець розповів кремлівським засобам масової пропаганди, що окупанти самі дали безпілотнику прізвисько "Баба Яга". Загарбник видав, що БПЛА, розміром з людину, здатний нести до чотирьох 82-мм і до двох 120-мм мін. При цьому загарбник скаржиться, що дрон працює виключно в нічний час, тому що вдень його легко виявити та збити через гучний бензиновий двигун.

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Апогеєм пропагандистської легенди про українські дрони стала "страшилка" кадирівця про "викрадення" поранених окупантів "Бабою Ягою". Загарбник розповів, що БПЛА обладнаний спеціальними клешнями, які можуть захоплювати людину.

"Такі самі великі дрони, тільки трохи модернізовані, раніше противник використав на Запорізькому напрямку для того, щоб красти наших поранених. На безпілотнику встановлені спеціальні пристосування, що візуально нагадують клешні, якими він захоплює людину, не здатну втекти, сховатися або відбитися від неї", – видав кадирівець.

Також окупант поскаржився, що російські системи РЕБ на "Бабу Ягу" не діють, тому знищити дрон можна лише зі стрілецької зброї чи гранатомета. Однак і в цьому випадку окупанти безсилі. Кадирівець додав, що українські військові нібито прикріплюють пластини від бронежилета до "Баби Яги", через що дрон важче збити.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда видала чергову порцію маячні про те, що Україна використала "бойову сарану" для знищення посівів у псевдореспубліці "ЛНР" та деяких регіонах Росії.