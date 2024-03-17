Дрони збивали майже три години: Гуменюк повідомила деталі нічної атаки

Вночі, 17 березня, окупанти знову атакували Одеську область. Бойова робота тривала близько трьох годин, над регіоном збили 13 безпілотників.

Про це в етері телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Ворог не припиняє терор. Очевидним було те, що дрони, випущені з території тимчасово окупованого Криму, були всі адресовані до Одещини. Бойова робота тривала майже три години. Ворог спрямовував "Шахеди" хвилями, вони заходили з акваторії Чорного моря, маневрували вже традиційно над житловими будинками, їх було чутно фактично в кожному районі міста - і в центральному, і в спальних районах. Також під загрозою були промислові райони. Маневри тривали досить довго, і складними маршрутами дрони заходили, після появи з акваторії Чорного моря маневрували в північній частині області, потім поверталися і до обласного центру", - сказала вона.

Гуменюк також повідомила, що ще на підльоті до Одещини на Миколаївщині один дрон був знищений, решта 13 були знищені безпосередньо в небі Одеської області.

"На жаль, не вдалося уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено два агропромислових підприємства. Там будівлі закончервовані, підприємства не використовувались, людей не було, тому вдалося уникнути жертв. Пожежі, які спалахнули, були оперативно ліквідовані. Таким чином ми бачимо, що ворог продовжує тероризувати Одещину за планом, який вони проголошували на початку того фарсу, який називають у себе "виборами". Саме 15-16-17 березня вони планували максимальний терор півдня", - додала вона.

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