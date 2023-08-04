"Дрони змінюють правила гри": Подоляк розповів, що відбувається у Чорному морі

Вранці, 4 серпня, у місті Новоросійськ, що в Краснодарському краї, прогриміли вибухи.

У Чорному морі дрони змінюють правила гри, повертають акваторії повноцінну зовнішню юрисдикцію та остаточно знищують цінність російського флоту.

Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк у Мережі.

"По суті, повертають усіх до міжнародного морського права… Тому присутності російського флоту в Чорному морі буде покладено край, а з ним – і традиційному московському шантажу", - написав Подоляк.

Також читайте Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили

Він додав, що Україна забезпечить свободу й безпеку в Чорному морі для світової торгівлі.

Нагадаємо, вранці, 4 серпня, у місті Новоросійськ, що в Краснодарському краї, прогриміли вибухи.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко написав у своєму Telegram-каналі, що 4 серпня військові підрозділи "ефективно відпрацювали" із захисту міста.

Читайте також: