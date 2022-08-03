Дрони зразка НАТО і з дальністю польоту до 600 км: військовим закупили "бойових пташок" на 400 мільйонів

"Армія дронів" - це проєкт від Генштабу та Міністерства цифрової інформації - лише нещодавно оголосила збір коштів, і "донати" почали прилітати не лише від українців, а і від громадян європейські країни, Сполучених штатів, Канади, Ізраїлю і навіть Австралії.

Лише за пеший тиждень вдалося зібрати на дрони аж 400 мільйонів гривень. На сьогодні це вже - 726 мільйонів гривень. На частину цих грошей вже закупили розвідувальнь дрони і найближчим часом вони поїдуть на фронт, шукати позиції ворога, йдеться в ТСН.

У небі над Київщиною здіймається безпілотник. Це один із 30 дронів-розвідників DJI Matrice 300, які Україна закупила на міжнародні донати. Ці пташки мають штучний інтелект та камери з теплові зорами, тому зможуть допомогти військовим знайти орків і вдень і вночі.

Ще одні дрони Fly Eye - одні з найкращих безпілотних літальних апаратів зразка НАТО. Вони розвивають швидкість до 160 км/год і можуть залітати в тил до ворога. Також на донати вдалося закупити і українські багатоцільові безпілотники. Дрон UkrJet - один із далекобійних. Він може нести вантаж до 20 кілограмів на відстань до 600 кілометрів і виконувати різні бойові завдання.

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«Вони всі йдуть для нашої перемоги, вони йдуть на схід, вони йдуть на південь, туди де ми протистоїмо ворогу, ми вже придбали 78 от таких.. Це перша партія, яка надійшла, наступну ми чекаємо наступного тижня», - каже голова Держспецзв’язку України Юрій Щиголь.

До перемоги над рашистами докладають руку не лише дорослі із різних країн, а і діти. Замість донатів вони надсилають свої дрони, іграшкові. «Я вам хотів показати ще маленький дрон, який ми отримали від Макса, йому 8 років, це точно не розвідувальний дрон і не ударний, він напевно навіть і не справжній, але це говорить про те, що громадяни всього світу хочуть допомогти Україні і навіть діти допомагають зараз, відправляють свої дрони», - розповідає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Загалом, каже міністр, до закупівлі цих дронів доклали руку аж 74 країни. Серед них не лише Україна, а і США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Ірландія, Франція, Швейцарія, Ізраїль та навіть Австралія. Усі ці бойові пташки вже оглянули і протестували військові, які спеціально повернулися за ними із фронту.

«Ми приїхали забрати і завтра чи післязавтра вирушити безпосередньо на фронт, де ми будемо вишукувати в першу чергу основні цілі - це артилерія супротивника і коригування вогню артилерії», - каже військовослужбовець ЗСУ Руслан.

Куди саме поїдуть дрони шукати позиції окрів, військові, ясна річ, не розголошують. Але обіцяють, вже найближчим часом гарні новини із фронту, які вочевидь зафіксують на свої камери ці самі дрони.

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