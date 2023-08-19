"Дронів мало, ворожих цілей багато": військовослужбовці розповіли про складну ситуацію на фронті

Батальйон спеціального призначення "Дике поле" уже понад пів року працює на Лиманському напрямі, де в останній місяць особливо спекотно.

На війні бійцям потрібно опановувати нові навички максимально оперативно – від цього залежить не лише виконання бойового завдання, а й життя – і твоє, і твоїх побратимів. Про пілота БПЛА, який навчився літати, щойно взяв у руки пульт, в коментарі для ТСН.ua розповіли аеророзвідники одного з батальйонів.

ТСН.ua поспілкувався з цим військовим.

"У лютому 2022-го я працював за кордоном, в Бельгії. 24-го мама подзвонила і зі сльозами розповіла про початок повномасштабного вторгнення. Я одразу вирішив повертатися", - розповідає Данило Новіков.

На той момент йому було 19 років. Вдома у Полтаві була довга історія походів до військкомату.

"Спочатку мене не взяли, відповіли, що люди є і багато, мовляв, коли буде треба – мене покличуть. Я не став чекати і поїхав до Бахмута, звідти вдалось призватись",- згадує Данило.

Спочатку він був в піхоті. Напрямок – Зайцеве, Бахмут. Був двічі поранений: у Зайцевому в нього в руках розірвався гранатомет, а в Бахмуті посікло осколками. Після осколкового поранення повернувся до підрозділу, який уже на той час воював на Авдіївському напрямку.

"Тоді командир роти запропонував мені стати оператором БПЛА. Я прийшов до хлопців, наших досвідчених пілотів з 53-ї бригади, мені дали в руки пульт і сказали, куди летіти. Я й полетів".

Зараз Данило воює в батальйоні "Дике поле". До розвідувальних дронів додалися й ударні FPV-квадрокоптери.

Військовий ЗСУ / Фото: Данило Новіков

Військові ЗСУ / Фото: Данило Новіков

Колега Данила каже, що той опанував навички управління FPV-дроном за два дні.

"Я вчилася літати кілька місяців, а "Нова" один день політав на симуляторі польотів, а на другий день уже спокійно пілотував дроном", - з подивом говорить його напарниця Леся.

"Працювали по різних цілях – наприклад, по БМП, біля якої очікувала на евакуацію група орків. Також скидали "подарунки" в окопи, знищували розвідувальні камери, які ставив ворог для спостережання за нашими позиціями", - каже Данило.

Та додає, що дрони зараз є хоч і ефективним засобом знищення ворога, але дефіцитним. "Дронів мало, а цілей для роботи багато", - уточнює військовий.

І Данило, і його побратими з підрозділу додають, що кожен, хто прагне знищити ворожу техніку і піхоту, може перерахувати гроші на FPV-дрони, а пілоти подбають про те, щоб вони влетіло влучно в ціль.

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Посилання на банку Monobank

Перша рота батальйону спеціального призначення "Дике поле" уже понад пів року працює на Лиманському напрямі, де в останній місяць особливо спекотно.

Дрони-камікадзе – це потужна зброя на полі бою, яка вражає не лише піхоту, а й техніку. Їх називають найдешевшими снарядами, оскільки маленька літаюча м’ясорубка, оснащена саморобною бомбою, по собівартості дешевша за будь-який артилерійський боєприпас. Її влучність залежить лише від вправності пілотів, а в наших пілотів кількість випущених камікадзе дорівнює кількості вражених цілей.

"Ми закуповуємо дрони за 18 – 20 тис гривень за штуку. Зараз хочемо закупити партію з 20 дронів. Це потенційно 20 підбитих ворожих автівок, БМП або й танків. Сподіваємося на вашу допомогу. Ніхто не переможе країну, в якій кожен і кожна включені в національний спротив", - пояснюють українські військові.

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