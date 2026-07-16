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- Війна
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Дрони атакували авіабазу в Енгельсі та Саратов
Місцеві жителі повідомляють про чисельні вибухи та стрілянину.
У ніч проти 16 липня в російських містах Саратов і Енгельс пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За їхньою інформацією, жителі Саратова та Енгельса повідомляють про велику кількість дронів у небі та серію вибухів.
Також у пабліках з’явилися повідомлення про звуки вибухів і прольоти безпілотників, зокрема в районі Енгельса.
Крім того, за попередніми даними, поширеними Telegram-каналами, однією з цілей атаки могла бути авіабаза «Енгельс».
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників.
Ми раніше інформували, що Україна поступово змінює характер війни, дедалі активніше завдаючи ударів по військових та енергетичних об’єктах далеко в тилу Росії.