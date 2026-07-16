ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Дрони атакували авіабазу в Енгельсі та Саратов

Місцеві жителі повідомляють про чисельні вибухи та стрілянину.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Пожежники РФ

Пожежники РФ / © Associated Press

У ніч проти 16 липня в російських містах Саратов і Енгельс пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За їхньою інформацією, жителі Саратова та Енгельса повідомляють про велику кількість дронів у небі та серію вибухів.

Також у пабліках з’явилися повідомлення про звуки вибухів і прольоти безпілотників, зокрема в районі Енгельса.

Крім того, за попередніми даними, поширеними Telegram-каналами, однією з цілей атаки могла бути авіабаза «Енгельс».

© Exilenova+

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україна поступово змінює характер війни, дедалі активніше завдаючи ударів по військових та енергетичних об’єктах далеко в тилу Росії.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie