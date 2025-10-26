Дрони атакували Білгородську дамбу – що відомо на цей час

Дамба бєлгородського водосховища / © Фото з відкритих джерел

Вночі 25–26 жовтня безпілотники атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття рівня води у річці Сіверський Донець.

Як повідомляє Nexta Live та 16-й армійський корпус ЗС України, це підтопило бліндажі та позиції російських військ на Вовчанському напрямку.

Дамба бєлгородського водосховища на мапі. / © Фото з відкритих джерел

За інформацією джерел, атаки на дамбу продовжувалися протягом ночі та ранку, внаслідок чого рівень води впав більш ніж на метр, а гребля почала активно пропускати потік. Під загрозою підтоплення опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ.

Місцева влада підтвердила підтоплення десяти ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.

Після удару по Білгородській дамбі, остання почала пропускати воду. / © російські телеграм-канали

16-й армійський корпус повідомляє, що ситуація складається не на користь російських військ: підрозділи, які встигли переправитися через Сіверський Донець, фактично опинилися відрізаними від основних сил. Водночас удар по дамбі значно ускладнив логістику ворога та загрожує його бойовим можливостям на напрямку.

На думку військових, подія створює серйозні проблеми для російських окупантів: їхні позиції залишаються частково ізольованими, що ускладнює постачання, маневри та оборону на Вовчанському напрямку.

“Пішла вода у хату, точніше – у Сіверський Донець, вже є підтвердження підтоплення бліндажів російських підрозділів”, – додають у 16-му армійському корпусі.

Військові також зазначають, що через облетіле листя та пошкодження дамби частина ворога залишилася фактично відрізаною від решти сил, що може вплинути на їхню здатність вести бойові дії. Очікується, що ситуація вимагатиме поповнення обмінного фонду та перегрупування російських підрозділів.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт “Мадяр” Бровді підтвердив, що саме його підрозділ стоїть за нічною атакою.

“Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту “чарівного пендюля” рівень води впав на метр. Кажуть, у бліндажах біля села Графівка російським військовим нині не затишно”, — зазначив Бровді.

За його словами, операція отримала жартівливу назву “Дамба, ну ти тримайся, якщо що!”, а виконали її “Птахи” 1-го окремого Центру Сил безпілотних систем.

