ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Дрони атакували НПЗ і військову частину у Краснодарському краї РФ: з’явилося відео

Міноборони РФ заявило, що за ніч засоби ППО нібито знищили і перехопили 82 українських БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Атака дронів на НПЗ і військову частину у Краснодарському краї РФ

Атака дронів на НПЗ і військову частину у Краснодарському краї РФ / © скриншот з відео

У Краснодарському краї Росії горить афіпський нафтопереробний завод після атаки безпілотників.

Про це повідомляють російські Telegram-канали і Міноборони РФ у Telegram.

Очевидці публікують відео пожежі на НПЗ у Мережі.

Губернатор Краснодарського краю також повідомив, що дрони атакували Слов’янськ-на-Кубані, нібито постраждала одна людина.

Пізніше Astra з посиланням на місцевих жителів повідомила, що в Слов’янську-на-Кубані після атаки БпЛА горить військова частина 61661.

Крім того, за словами Кондратьєва, атаку безпілотників відбивали в акваторії біля Новоросійська.

У цьому місті розташований порт, Новоросійський мазутний термінал і термінал Транснєфти.

Міноборони РФ заявило, що за ніч засоби ППО нібито знищили і перехопили 82 українських БпЛА.

10 дронів нібито збили над Ростовською областю, 9 — над Краснодарським краєм, 7 — над Волгоградською областю, 4 — над Бєлгородською і по 1 — над Курською та Орловською областями РФ.

Також 31 дрон нібито знищили над акваторією Азовського моря, 8 — над акваторією Чорного моря і 11 — над тимчасово окупованим Кримом.

Російське Міноборони традиційно нічого не повідомляє ні про загальну кількість БпЛА, які атакували РФ, ні про наслідки атаки.

Нагадаємо, у російському місті Новоросійськ прогриміла серія потужних вибухів близько 4-ї години ранку. За попередньою інформацією, працювала система протиповітряної оборони — ймовірно, по дронах і морських безекіпажних катерах.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie