Дрони атакували НПЗ і військову частину у Краснодарському краї РФ: з’явилося відео
Міноборони РФ заявило, що за ніч засоби ППО нібито знищили і перехопили 82 українських БпЛА.
У Краснодарському краї Росії горить афіпський нафтопереробний завод після атаки безпілотників.
Про це повідомляють російські Telegram-канали і Міноборони РФ у Telegram.
Очевидці публікують відео пожежі на НПЗ у Мережі.
Губернатор Краснодарського краю також повідомив, що дрони атакували Слов’янськ-на-Кубані, нібито постраждала одна людина.
Пізніше Astra з посиланням на місцевих жителів повідомила, що в Слов’янську-на-Кубані після атаки БпЛА горить військова частина 61661.
Крім того, за словами Кондратьєва, атаку безпілотників відбивали в акваторії біля Новоросійська.
У цьому місті розташований порт, Новоросійський мазутний термінал і термінал Транснєфти.
10 дронів нібито збили над Ростовською областю, 9 — над Краснодарським краєм, 7 — над Волгоградською областю, 4 — над Бєлгородською і по 1 — над Курською та Орловською областями РФ.
Також 31 дрон нібито знищили над акваторією Азовського моря, 8 — над акваторією Чорного моря і 11 — над тимчасово окупованим Кримом.
Російське Міноборони традиційно нічого не повідомляє ні про загальну кількість БпЛА, які атакували РФ, ні про наслідки атаки.
Нагадаємо, у російському місті Новоросійськ прогриміла серія потужних вибухів близько 4-ї години ранку. За попередньою інформацією, працювала система протиповітряної оборони — ймовірно, по дронах і морських безекіпажних катерах.