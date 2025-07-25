Дрони атакували заводи РФ, що забезпечують армію вибухівкою: деталі від ЦПД

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

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У ніч проти 25 липня дрони атакували два ключові об’єкти військово-промислового комплексу Росії — «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї та Котовський пороховий завод у Тамбовській області.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Невинномиський завод у Ставропольському краї виробляє хімічну сировину, зокрема азотну кислоту й аміачну селітру. Ці речовини використовуються для виробництва вибухових матеріалів, що використовуються у виробництві артилерійських снарядів, авіабомб і боєприпасів для реактивних систем залпового вогню.

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Котовський пороховий завод — одне з найстаріших і стратегічно важливих оборонних підприємств Росії. Завод спеціалізується на виробництві порохів для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем.

«Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні „Град“, ні „Смерч“», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня в російському Невинномиську лунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про атаку дронів на підприємство «Невинномиський Азот», що входить до групи «ЄвроХім». Жителі Тамбовської області також чули вибухи.

Варто зазначити, що 14 липня Генштаб ЗСУ інформував, що сили оборони України завдали ударів по комбінату умісті Невинномиськ, що виготовляє складники для боєприпасів і ракетного пального.

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