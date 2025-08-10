- Дата публікації
Дрони атакували Республіку Комі РФ, що в 2000 кілометрів від України
Республіка Кому, яка зазнала удару БпЛА 10 серпня, розташовано у 2000 кілометрів від України.
Безпілотники атакували Республіку Комі у РФ. За даними місцевих жителів, удар міг припасти на НПЗ.
Про це повідомляють росЗМІ.
Місцеві жителі чули вибухи чули над Ухтою. Найімовірніше, під ударом опинилася місцева нафтобаза.
Примітно, що Республіка Комі розташована у 2000 кілометрів від України.
Очікуємо на деталі.
Російські пропагандисти заявляють, нібито Україна вдарила «дронами польського виробництва». І запускали їх, додають відчайдушні росіяни, з Чернігівської області.
Нагадаємо, вночі 10 серпня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. На території підприємства через удар БпЛА зафіксовано вибухи та пожежу.
Як відомо, Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури РФ. Він бере активну участь у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.