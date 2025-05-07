- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 2 хв
Дрони атакували важливі оборонно-промислові об'єкти Росії: деталі від РНБО
Найімовірніше, підприємства та аеродроми, які потрапили під удар БпЛА вночі, зазнали серйозних збитків.
У середу, 7 травня, дрони атакували важливі підприємства ВПК Росії. Під удар потрапили обєкти армії РФ у Саранську, Тулі та інших містах.
Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
За його словами:
У Саранську уражено завод оптоволоконних систем — ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.
В Тулі атаковано АТ «Конструкторське бюро приладобудування» — один із флагманів російського ВПК, спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.
Також під атакою був «СПЛАВ» — головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії.
“Саме тут створювали «Гради», «Урагани» й «Смерчі», які активно застосовуються проти українських міст та на фронті”, — акцентував Коваленко.
Підприємство має тісний зв’язок із концерном «Ростех» та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.
Також було уражено два аеродроми РФ:
«Шайковка» у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.;
«Кубінка» в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.
Завод оптоволоконних систем в Саранську після удару дуже серйозно постраждав. Оптоволокно — це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні”, — акцентував керівник ЦПД.
Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи.
Нагадаємо, у Москві в ніч проти 7 травня 2025 року пролунала низка вибухів.