Дрони атакували важливі оборонно-промислові об'єкти Росії: деталі від РНБО

Атака на Росію / © ТСН.ua

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У середу, 7 травня, дрони атакували важливі підприємства ВПК Росії. Під удар потрапили обєкти армії РФ у Саранську, Тулі та інших містах.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Дата публікації 09:11, 07.05.25 Кількість переглядів 5 Невідомі дрони атакували російський ВПК

За його словами:

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У Саранську уражено завод оптоволоконних систем — ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

В Тулі атаковано АТ «Конструкторське бюро приладобудування» — один із флагманів російського ВПК, спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Його продукти активно використовуються під час війни в Україні.

Також під атакою був «СПЛАВ» — головний розробник реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Росії.

“Саме тут створювали «Гради», «Урагани» й «Смерчі», які активно застосовуються проти українських міст та на фронті”, — акцентував Коваленко.

Підприємство має тісний зв’язок із концерном «Ростех» та залишається одним із пріоритетних виробників зброї для російської армії.

Також було уражено два аеродроми РФ:

«Шайковка» у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.;

«Кубінка» в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Завод оптоволоконних систем в Саранську після удару дуже серйозно постраждав. Оптоволокно — це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні”, — акцентував керівник ЦПД.

Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи.

Нагадаємо, у Москві в ніч проти 7 травня 2025 року пролунала низка вибухів.