27 липня безпілотники атакували електропідстанцію поблизу залізниці в селищі Октябрьський

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Стало відомо про наслідки атаки невідомих дронів по залізничній інфраструктурі у Волгоградській області (Росія) вночі проти 27 липня.

Про це написав блогер і волонтер Сергій Стерненко у Telegram.

«Російські терористи били по наших вокзалах і пасажирських потягах. Тепер у них буде страждати залізнична логістика», — написав він.

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Наслідки атаки невідомих дронів по залізничній інфраструктурі у Волгоградській області Віідео Сергій Стерненко / © t.me/ssternenko

Раніше стало відомо, що дрони атакували електропідстанцію на залізниці в селищі Октябрьський Волгоградської області Росії, про що повідомляв губернатор російського регіону Андрій Бочаров.

Наслідки атаки невідомих дронів / © Telegram / Сергій Стерненко

Місцеві жителі писали, що після атаки на електропідстанцію спалахнула пожежа. У соцмережах з’явилися кадри з місця інциденту.

Тим часом Москва скасувала військові паради у трьох містах через загрозу українських безпілотників, зокрема у Санкт-Петербурзі.

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