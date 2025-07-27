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- Війна
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Дрони атакували залізницю у Волгоградській області РФ — з'явилося відео наслідків
Дрони атакували електропідстанцію на залізниці у Волгоградській області РФ.
Стало відомо про наслідки атаки невідомих дронів по залізничній інфраструктурі у Волгоградській області (Росія) вночі проти 27 липня.
Про це написав блогер і волонтер Сергій Стерненко у Telegram.
«Російські терористи били по наших вокзалах і пасажирських потягах. Тепер у них буде страждати залізнична логістика», — написав він.
Раніше стало відомо, що дрони атакували електропідстанцію на залізниці в селищі Октябрьський Волгоградської області Росії, про що повідомляв губернатор російського регіону Андрій Бочаров.
Місцеві жителі писали, що після атаки на електропідстанцію спалахнула пожежа. У соцмережах з’явилися кадри з місця інциденту.
Тим часом Москва скасувала військові паради у трьох містах через загрозу українських безпілотників, зокрема у Санкт-Петербурзі.