Дрони ГУР атакували паливні склади в Брянську — ЗМІ
Дрони української розвідки атакували російські паливні склади в Брянську.
Українські безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) атакували склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення Росії в Брянську.
Про це повідомляє «Суспільне».
В операції були задіяні українські дрони з промовистими назвами: «Бобер», «Баклан» та «Обрій». Ця атака спрямована на ослаблення логістичних можливостей російської армії.
Нагадаємо, спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) МО України «Примари» продовжує завдавати ударів по російській протиповітряній обороні в тимчасово окупованому Криму.
Як зазначають у ГУР, радари є «очима» ворожої системи ППО, і без них зенітні комплекси стають недієздатними. Ця операція значно послаблює можливості російської протиповітряної оборони на півострові.