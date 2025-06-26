Дрони ГУР

Українські безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) атакували склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення Росії в Брянську.

Про це повідомляє «Суспільне».

В операції були задіяні українські дрони з промовистими назвами: «Бобер», «Баклан» та «Обрій». Ця атака спрямована на ослаблення логістичних можливостей російської армії.

Нагадаємо, спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) МО України «Примари» продовжує завдавати ударів по російській протиповітряній обороні в тимчасово окупованому Криму.

Як зазначають у ГУР, радари є «очима» ворожої системи ППО, і без них зенітні комплекси стають недієздатними. Ця операція значно послаблює можливості російської протиповітряної оборони на півострові.