Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
583
Час на прочитання
1 хв

Дрони ГУР атакували паливні склади в Брянську — ЗМІ

Дрони української розвідки атакували російські паливні склади в Брянську.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дрони ГУР

Дрони ГУР

Українські безпілотники Головного управління розвідки (ГУР) атакували склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення Росії в Брянську.

Про це повідомляє «Суспільне».

В операції були задіяні українські дрони з промовистими назвами: «Бобер», «Баклан» та «Обрій». Ця атака спрямована на ослаблення логістичних можливостей російської армії.

Нагадаємо, спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) МО України «Примари» продовжує завдавати ударів по російській протиповітряній обороні в тимчасово окупованому Криму.

Як зазначають у ГУР, радари є «очима» ворожої системи ППО, і без них зенітні комплекси стають недієздатними. Ця операція значно послаблює можливості російської протиповітряної оборони на півострові.

