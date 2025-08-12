ТСН у соціальних мережах

Дрони ГУР атакували завод в Оренбурзі РФ: чим важливий об'єкт

У понеділок, 11 серпня, завод у російському Оренбурзі потрапив під удар БпЛА.

Катерина Сердюк
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

Дрони ГУР атакували важливий військовий об’єкт РФ, розташований в Оренбурзі. Йдеться про єдиний у Росії завод з виробництва гелію для ракет.

Про це повідомляють джерела ЗМІ.

Як повідомили місцеві мешканці, в районі підприємства було чутно серію вибухів. Раніше у регіоні була оголошена загроза удару БпЛА.

Відомо, що завод в Оренбурзі безпосередньо залучений до агресії РФ проти України та є одним із ключових об'єктів російського ВПК.

За деякими підрахунками, річна потужність заводу складає переробку близько 15 млрд метрів кубічних природного газу.

Раніше у Ставрополі дрони атакували два промислові об’єкти — завод АТ «Монокристал» та підприємство «Нептун», яке займається виробництвом систем управління для морських суден.

За їхніми даними, у місті пролунали вибухи, після чого над промисловою зоною з’явився густий дим.

Перед інцидентом губернатор Ставропольського краю заявив про загрозу удару безпілотників.

Згодом у місцевих медіа з’явилася інформація, що ціллю стала «Монокристал» — підприємство хімічної промисловості, яке вважають одним із провідних виробників сапфіру для оптоелектроніки.

