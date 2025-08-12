- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрони ГУР атакували завод в Оренбурзі РФ: чим важливий об'єкт
У понеділок, 11 серпня, завод у російському Оренбурзі потрапив під удар БпЛА.
Дрони ГУР атакували важливий військовий об’єкт РФ, розташований в Оренбурзі. Йдеться про єдиний у Росії завод з виробництва гелію для ракет.
Про це повідомляють джерела ЗМІ.
Як повідомили місцеві мешканці, в районі підприємства було чутно серію вибухів. Раніше у регіоні була оголошена загроза удару БпЛА.
Відомо, що завод в Оренбурзі безпосередньо залучений до агресії РФ проти України та є одним із ключових об'єктів російського ВПК.
За деякими підрахунками, річна потужність заводу складає переробку близько 15 млрд метрів кубічних природного газу.
Раніше у Ставрополі дрони атакували два промислові об’єкти — завод АТ «Монокристал» та підприємство «Нептун», яке займається виробництвом систем управління для морських суден.
За їхніми даними, у місті пролунали вибухи, після чого над промисловою зоною з’явився густий дим.
Перед інцидентом губернатор Ставропольського краю заявив про загрозу удару безпілотників.
Згодом у місцевих медіа з’явилася інформація, що ціллю стала «Монокристал» — підприємство хімічної промисловості, яке вважають одним із провідних виробників сапфіру для оптоелектроніки.