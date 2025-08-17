ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Дрони ГУР пошкодили важливий залізничний вузол в Росії

Атакою зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.

Атака українських дронів

Атака українських дронів / © ТСН.ua

Українські дрони вразили важливий залізничний вузол у Воронезькій області Росії, через який проходять ешелони з боєприпасами та живою силою противника на тимчасово окуповану територію України.

Про це повідомляє телеканал «Київ24» з посиланням на джерела у ГУР Міноборони.

Внаслідок удару, якого було завдано у ніч проти 17 серпня, уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції «Ліски» у Воронезькій області.

За інформацією співрозмовника телеканалу у розвідці, цією атакою вдалося зупинити проходження залізничного транспорту через станцію. Відтак зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.

У ГУР підкреслюють, що залізнична станція «Ліски» є важливим залізничним вузлом в системі логістичного забезпечення військ РФ на ТОТ України.

Нагадаємо, раніше в російських Telegram-каналах повідомили про нічну атаку на залізничну станцію у місті Ліски Воронезької області, яка вважається одним з найбільших залізничних вузлів Південно-Східної вітки залізниці Росії. Очевидці повідомили про щонайменше шість дронів, які атакували залізничний вузол.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie