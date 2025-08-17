- Дата публікації
-
Війна
- 40
- 1 хв
Дрони ГУР пошкодили важливий залізничний вузол в Росії
Атакою зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.
Українські дрони вразили важливий залізничний вузол у Воронезькій області Росії, через який проходять ешелони з боєприпасами та живою силою противника на тимчасово окуповану територію України.
Про це повідомляє телеканал «Київ24» з посиланням на джерела у ГУР Міноборони.
Внаслідок удару, якого було завдано у ніч проти 17 серпня, уражено інфраструктуру вузлової залізничної станції «Ліски» у Воронезькій області.
За інформацією співрозмовника телеканалу у розвідці, цією атакою вдалося зупинити проходження залізничного транспорту через станцію. Відтак зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії.
У ГУР підкреслюють, що залізнична станція «Ліски» є важливим залізничним вузлом в системі логістичного забезпечення військ РФ на ТОТ України.
Нагадаємо, раніше в російських Telegram-каналах повідомили про нічну атаку на залізничну станцію у місті Ліски Воронезької області, яка вважається одним з найбільших залізничних вузлів Південно-Східної вітки залізниці Росії. Очевидці повідомили про щонайменше шість дронів, які атакували залізничний вузол.