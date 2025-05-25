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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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182
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Дрони ГУР розтрощили російський поїзд з паливом у Запорізькій області

ГУР завдало удару по логістиці ворога на тимчасово окупованій території.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вибух

Вибух / © Pixabay

Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України 24 травня завдали прицільного удару по військовому ешелону російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР у Facebook.

Під час руху потяга, на залізничній ділянці Верхній Токмак — Молочанськ — Федорівка, українські оператори ударних дронів знищили щонайменше три цистерни з пальним.

Операція проводилася підрозділом активних дій ГУР МО України. Внаслідок атаки суттєво порушено логістику постачання паливом військ РФ не лише в Запорізькій області, а й на тимчасово окупованому Кримському напрямку. Ці дії є частиною системної боротьби української розвідки проти воєнної логістики ворога та спрямовані на послаблення боєздатності окупаційного контингенту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ГУР показали морський дрон, що уразив два російських винищувачі.

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