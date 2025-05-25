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- Війна
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Дрони ГУР розтрощили російський поїзд з паливом у Запорізькій області
ГУР завдало удару по логістиці ворога на тимчасово окупованій території.
Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України 24 травня завдали прицільного удару по військовому ешелону російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це повідомили у пресслужбі ГУР у Facebook.
Під час руху потяга, на залізничній ділянці Верхній Токмак — Молочанськ — Федорівка, українські оператори ударних дронів знищили щонайменше три цистерни з пальним.
Операція проводилася підрозділом активних дій ГУР МО України. Внаслідок атаки суттєво порушено логістику постачання паливом військ РФ не лише в Запорізькій області, а й на тимчасово окупованому Кримському напрямку. Ці дії є частиною системної боротьби української розвідки проти воєнної логістики ворога та спрямовані на послаблення боєздатності окупаційного контингенту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ГУР показали морський дрон, що уразив два російських винищувачі.