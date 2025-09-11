Дрони ГУР уразили військовий корабель ворога біля Новоросійська: який результат (відео)

Уражений українськими дронами російськи корабель проєкту MPSV07 / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони 10 вересня в акваторії Чорного моря вистежили та успішно атакували російський корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ.

Про це йдеться у заяві ГУР Міноборони.

У момент атаки спецпризначенців ГУР російський корабель проводив радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де ворог розмістив залишки свого Чорноморського флоту.

Розвідники завдали влучного удару українським бойовим безпілотником у район містка управління корабля, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку. Внаслідок атаки знищено апаратуру РЕР ворожого судна. Корабель виведено з ладу на дорогий на ремонт.

Росіяни ввели це судно вартістю близько 60 млн дол. в експлуатацію 2015 року. Загалом у ворога є чотири таких кораблі.

Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Судно може використовуватися для обстеження дна. Його потужність становить близько 4 МВт.

Дата публікації 09:06, 11.09.25

До слова, на початку вересня бійці ГУР завдали ударів по військових об’єктах ворога в окупованому Криму: було уражено два російських вертольоти Мі-8 та судно.

У ніч проти 11 вересня партизани руху «Атеш» атакували завод ППО у російській Тулі, знищили вишку зв’язку та зняли все на відео.