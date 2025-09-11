ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Війна
1074
Дрони ГУР уразили військовий корабель ворога біля Новоросійська: який результат (відео)

У Чорному морі дрони ГУР завдали влучного удару по російському кораблю проєкту MPSV07, вартість якого становить близько 60 млн дол.

Ірина Лаб'як
Уражений українськими дронами російськи корабель проєкту MPSV07

Уражений українськими дронами російськи корабель проєкту MPSV07 / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони 10 вересня в акваторії Чорного моря вистежили та успішно атакували російський корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ.

Про це йдеться у заяві ГУР Міноборони.

У момент атаки спецпризначенців ГУР російський корабель проводив радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де ворог розмістив залишки свого Чорноморського флоту.

Розвідники завдали влучного удару українським бойовим безпілотником у район містка управління корабля, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку. Внаслідок атаки знищено апаратуру РЕР ворожого судна. Корабель виведено з ладу на дорогий на ремонт.

Росіяни ввели це судно вартістю близько 60 млн дол. в експлуатацію 2015 року. Загалом у ворога є чотири таких кораблі.

Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Судно може використовуватися для обстеження дна. Його потужність становить близько 4 МВт.

До слова, на початку вересня бійці ГУР завдали ударів по військових об’єктах ворога в окупованому Криму: було уражено два російських вертольоти Мі-8 та судно.

У ніч проти 11 вересня партизани руху «Атеш» атакували завод ППО у російській Тулі, знищили вишку зв’язку та зняли все на відео.

