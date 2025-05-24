Дрони на оптоволокні: як РФ розгортає виробництво та змінює перебіг війни

Дрони значно ускладнили логістику ЗСУ / © Getty Images

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Росія випередила Україну у виробництві та застосуванні FPV-дронів середньої дальності, зокрема й оптоволоконних моделей, які значно вплинули на перебіг бойових дій уздовж усієї лінії фронту протяжністю 1200 км.

Про це йдеться у матеріалі військового кореспондента The Times Ентоні Лойда.

За словами автора, новітні російські безпілотники, які складно подавити засобами радіоелектронної боротьби, вже встигли завдати значних втрат як серед українських військових, так і серед цивільних. Ці БПЛА не лише уражають цілі далеко від передової, а й суттєво трансформують структуру фронту, бойову тактику та моральний стан українських солдатів. Крім того, вони серйозно ускладнюють логістику оборонних сил.

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2025 року нову загрозу становлять FPV-дрони на оптоволокні, які також використовуються російською армією. Вони базуються на класичній конструкції квадрокоптера, однак замість радіоканалу зв’язку із оператором використовують тонку оптоволоконну нитку, що змотується під час польоту. Це робить такі дрони практично неуразливими для засобів РЕБ, забезпечуючи стабільне відеоз’єднання аж до моменту влучання.

«Поєднання оптоволоконних дронів і БПЛА середньої дальності створює серйозні проблеми для української армії, зокрема у плані підвезення підкріплень і забезпечення фронту. Лише минулого тижня російські БПЛА атакували українські логістичні колони за 20 км від Краматорська — міста, яке вважається важливою оборонною точкою на Донбасі», — зазначає автор.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у січні 2025 року 66% російської техніки було знищено або виведено з ладу завдяки ударним БпЛА різних типів.

За його словами, найбільша частка уражень техніки ворога припадає на FPV-дрони — 49% від загальної кількості. Лідерами за ефективністю є підрозділи 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової та 80-ї десантно-штурмової бригад.

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