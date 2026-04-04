Дрони накрили дві області у Росії: окупанти рахують втрати

Україна атакувала пускові бази «Шахедів» у Брянській та Курській областях.

Сили оборони завдають втрат окупантам

СБС атакували 2 хаби ударних безпілотників «Шахед» у Курській і Брянській областях. Також знищили РЛС з комплексу ЗРК С-400 в Феодосії, ЗРК «Тор» та ще велику кількість військових об’єктів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр».

Сили оборони знищили багатофункціональну РЛС зі складу ЗРК С-400 «Тріумф», здатну виявляти гіперзвукові цілі за 600 кілометрів.

Ця радіолокаційна станція, на розгортання якої витрачають усього 5 хвилин, автоматично супроводжує до 100 цілей одночасно та наводить до 72 ракет. Птахи 1 ОЦ СБС водночас завдали удару по ЗРК «Тор».

Комплекс був розташований в районі Зачатівки Донецької області. Також під ударом опинилася зенітна установка ЗУ-23-2 у населеному пункті Лозівський у Луганській області, вона призначена для боротьби з БпЛА.

Зокрема, серед низки уражених військових об’єктів опинилися:

  • логістичний хаб 5А у Новополтавці, на тимчасово окупованій території Запорізької області

  • логістичний хаб 35А у Червоному Полі, на тимчасово окупованій території Донецької області

  • тимчасовий пункт дислокації підрозділів 3А у населених пунктах Шульгинка та Біловодськ на тимчасово окупованій території Луганської області

  • командно-спостережний пункт та пункти зосередження живої сили російських 36-ї окремої мотострілецької бригади, 143-го мотострілецького полку, 160-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії у Голубицькому та Великій Новосілці (Донецька область), Самійлівці (Запорізька область), Біловодську та Шульгинці (Луганська область)

  • склади матеріально-технічного забезпечення та з пально-мастильними матеріалами

«Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі проти 4 квітня відпрацьовано два хаби та пункти передполітної підготовки БпЛА „Шахед“ у Навлі (Брянської області) та на аеродромі Халино (Курської області)», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували промислові обʼєкти у російських Тольятті та Таганрозі. Опозиційна до Кремля агенція ASTRA, провівши OSINT-аналіз, повідомила, що в Тольятті після атаки горить територія поблизу двох хімічних підприємств — «Тольяттікаучук» і «КуйбишевАзот».

