Дрони-перехоплювачі для захисту від "шахедів": у ЗСУ пояснили головні виклики для України

Чим Україні збивати «шахеди»

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Розробляючи дрони-перехоплювачі для знешкодження «шахедів», Україна повинна враховувати, що будь-який засіб ураження дуже швидко втрачає свою актуальність.

Про це в інтерв’ю Українському радіо сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

«Маємо розуміти один дуже важливий момент. Із моменту ухвалення рішення або оцінки ситуації і визначення засобу, за допомогою якого буде відбуватися протидія ворожим безпілотникам чи іншим засобам ураження, минає час на те, щоб створити певні потужності, на яких має бути випущений цей дрон-перехоплювач», — зазначив він.

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За словами Тимочка, паралельно має проводитися підготовка фахівців, які будуть випробовувати перехоплювач, а після апробації має відбуватися напрацювання певної тактики його використання.

«Це теж певне коло людей потрібно навчити, підготувати, щоб розробили якісь алгоритми дій його використання. Також паралельно стоїть питання, щоб його інтегрувати в загальну систему ведення бою, прикриття, захисту. І потім ті, хто має певні напрацювання, досвід інтегрують його в систему протидії. І мають ще навчити тих бійців, екіпажі чи розрахунки, які будуть його обслуговувати», — наголосив голова Ради резервістів.

Також, як підкреслив Тимочко, паралельно має вибудовуватися певна кількість промислових об’єктів, які будуть виробляти, масштабувати й удосконалювати ці перехоплювачі.

«А це найважливіше, бо будь-який засіб ураження, якщо його постійно не доопрацьовувати, не змінювати його тактико-технічні характеристики в плані покращення, дуже швидко втрачає свою актуальність», — зазначив він.

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Крім цього, за словами співрозмовника, «ці дрони-перехоплювачі потрібно застосовувати так, щоб і свої їх не збивали, не розглядали їх як ворожі цілі». Також, зазначив Тимочко, потрібно вживати заходів, щоб ворог не зміг виявити їх характеристики, особливості і не зміг у себе швидко адаптувати свою зброю так, щоб зробити дрони-перехоплювачі неефективними.

Водночас, як зазначив Тимочко, не слід забувати, що дрони-перехоплювачі — тільки один елемент загального комплексу протидії «шахедам». Крім них, є ще «класичні види боротьби, ешелоновані системи протиповітряної оборони різного радіусу дії».

«Це і авіація різних типів — від легкомоторної до армійської чи штурмової авіації. Це і системи радіоелектронної боротьби, системи розвідки, системи раннього виявлення пусків противника. І тоді на кожен ворожий дрон знайдеться своя протидія залежності від того, як його застосовує противник. Тобто чи він його намагається застосувати, скажімо, для удару з максимальних висот чи з наднизьких висот, чи цей дрон є осколковим, чи фугасним, або як його використовують в плані точності нанесення ударів. Прорахувати його маршрут. Це дуже і дуже серйозна робота, яка вимагає участі багатьох фахівців», — підкреслив голова резервістів.

Раніше повідомлялось, що в Україні придумали, як протидіяти російським навалам «Шахедів».

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