Дрони-перехоплювачі не врятують від ракет: авіаексперт пояснив чому

Дрони-перехоплювачі не врятують від ракет / © Київська міська військова адміністрація

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Дрони-перехоплювачі — це не універсальний засіб проти всіх повітряних цілей. А точковий інструмент, ефективний проти повільних об’єктів.

Про це заявив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі «Вечір.LIVE», розвіюючи міф про їхню всемогутність.

За словами Богдана Долінце, основна місія таких безпілотників — це боротьба з повітряними цілями, що рухаються на малих швидкостях (до 200-250 км/год) та невисоких висотах (від 2 до 4 км). До цієї категорії належать розвідувальні дрони та ударні безпілотники типу «Шахед».

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«Ми маємо розуміти, що дрони-перехоплювачі не є панацеєю. Фактично, їх ключова ціль — це повітряні цілі, які летять на незначних висотах на малих швидкостях», — підкреслив експерт.

Він категорично відкинув можливість ефективного застосування дронів-перехоплювачів проти крилатих чи балістичних ракет, а також проти КАБів (коригованих авіаційних бомб), які Росія масовано використовує.

«Сюди не потрапляють жодні види балістичних озброєнь, сюди не потрапляють КАБи та інші типи засобів ураження, які ворог масовано використовує», — додав Долінце, наголосивши, що дрони-перехоплювачі — це системи мікрозахисту повітряного простору з малою дальністю дії, переважно 5-10 км.

Експерт також попередив, що Росія може перейти на використання більш швидких та дорогих дронів, що зробить завдання їх перехоплення значно складнішим для України.

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Раніше повідомлялося, дрон на оптоволокні потребує пілота, який ним керує, а зі штучним інтелектом може використовуватися автоматично, тож те, що Україна намагається наздогнати РФ по дронах на оптоволокні, — стратегічно неправильне рішення.