РФ збільшує кількість атак дронів / © ТСН

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Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що розпіарені у Мережі дрони-перехоплювачі ще не перехопили жодного «Шахеда».

Про це нардепка написала у Facebook.

«Ви ж хочете знову подати Умєрова на міністра оборони. Він вам збрехав, що купує дрони-перехоплювачі, не знаєте? Я напишу: місцеві бюджети, фонди, благодійники, виробники, хто і що попало — і з дня на день перебиваємось», — емоційно звернулася Безугла до президента Зеленського на своїй сторінці з традиційною критикою на адресу міністра оборони.

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Вона стверджує, що «законтрактовані дрони ще нічого не збивають, адже контракти тільки оформлені».

Нагадаємо, що сьогодні вранці президент Володимир Зеленський, коментуючи масовану атаку безпілотників на регіони України в ніч на 9 липня 2025 року, заявив, що застосовувалися наші дрони-перехоплювачі, внаслідок чого є десятки збиттів.

Раніше у NYT попередили, що до осені РФ зможе запускати по Україні понад 1000 дронів за раз.