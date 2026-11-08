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- Війна
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Дрони РФ влучили в багатоповерхівку та готель: у Кременчуці спалахнули пожежі
У Кременчуці після російської атаки спалахнули пожежі на двох об'єктах.
Російські війська атакували Кременчук Полтавської області ударними безпілотниками. У місті зафіксували влучання на двох локаціях — пошкоджено багатоквартирний будинок та будівлю готелю. На обох об'єктах виникли пожежі.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За його словами, внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, у якому спалахнула пожежа.
Ще одне влучання зафіксували в будівлю готелю. Там також виникло займання.
На місця ударів направили всі відповідні служби, які працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Станом на 21:30 відомо про 4 постраждалих. До медиків звернулися ще троє людей. Їм надали допомогу на місці.
Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та понад 160 ударних безпілотників. Під ударом опинилися Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро та низка областей.
Унаслідок обстрілів є загиблі й поранені, також зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Найскладніша ситуація склалася на Дніпропетровщині, де понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах залишилися без електропостачання.