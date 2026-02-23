Дрони СБУ вдарили по нафтопроводу "Дружба" за 1200 км від кордону РФ: деталі та відео

Вибух / © Укрінформ

У ніч проти 23 лютого далекобійні безпілотники Служби безпеки України уразили одну з ключових нафтотранспортних інфраструктур Росії — нафтоперекачувальну станцію “Калейкіно” у Татарстані.

Про це ТСН.ua повідомило джерело в СБУ.

За словами співрозмовника, станція розташована поблизу міста Альметьєвськ і є важливим вузлом транспортування російської нафти. Вона приймає сировину із Західного Сибіру та Поволжя, змішує її перед подальшим відправленням на експорт і забезпечує подачу до магістрального нафтопроводу “Дружба”.

Під час атаки пролунало щонайменше шість вибухів. Після цього на території об’єкта виникла масштабна пожежа — зайнялися резервуари з нафтою. Відстань від державного кордону України до станції становить понад 1200 кілометрів.

У СБУ наголосили, що системно працюють над зниженням можливостей Росії видобувати та транспортувати нафту.

“Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі”, — зазначило джерело.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого жителі Татарстану повідомляли про серію вибухів над Альметьєвськом. За їхніми словами, у небі було видно спалахи, а після цього виникла пожежа в одному з районів міста. Очевидці говорили про п’ять–сім вибухів, перший із яких нібито пролунав близько четвертої ранку.

Моніторинговий ресурс Exilenova+ також повідомляв, що під ударом могла опинитися саме НПС “Калейкіно”. Станція входить до структури компанії “Транснафта” та відіграє ключову роль у перекачуванні нафти з родовищ Татарстану і сусідніх регіонів до центральної частини РФ та на експорт.

Раніше повідомлялося, що у мережі з’явилися зображення наслідків удару дронів СБУ, які повторно вразили найбільший у Чорноморському регіоні РФ нафтовий термінал “Таманьнефтегаз”.