Дрони ССО уразили нафтобази та склади ворога у Криму: що знищено (відео)

Дрони вгатили по нафтобазах в окупованих Гвардійському та Сімферополі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Знищення ворожого потяга з пальним у Криму

Знищення ворожого потяга з пальним у Криму / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Сили спеціальних операцій (ССО) України у ніч проти 6 листопада завдали ударів по логістиці росіян в окупованому Криму. Дрони уразили нафтобази, потяги з пальним та склади паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомили в телеграм-каналі ССО.

Дрони ССО успішно атакували нафтобазу «Гвардійська» поблизу однойменного селища. Унаслідок удару було знищено резервуар РВС-400, який на момент ураження був повністю заповнений паливом.

Крім того, в цьому ж районі дрони ССО завдали удару по двох потягах із цистернами, що перебували на зливо-наливній естакаді. У момент вибуху рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Також безпілотники уразили кілька нафтобаз і складів пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та його околицях, зокрема в селищі Бітумне. Знищено об’єкти резервуарного парку, зафіксовано численні осередки займання.

До слова, в кінці жовтня ударні дрони СБУ успішно уразили військові об’єкти та техніку росіян у Криму. Це зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2», дві радіолокаційні станції та дві нафтобази — у селищі Гвардійське та «Комсомольська».

