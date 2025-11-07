- Дата публікації
Дрони ССО уразили нафтобази та склади ворога у Криму: що знищено (відео)
Дрони вгатили по нафтобазах в окупованих Гвардійському та Сімферополі.
Сили спеціальних операцій (ССО) України у ніч проти 6 листопада завдали ударів по логістиці росіян в окупованому Криму. Дрони уразили нафтобази, потяги з пальним та склади паливно-мастильних матеріалів.
Про це повідомили в телеграм-каналі ССО.
Дрони ССО успішно атакували нафтобазу «Гвардійська» поблизу однойменного селища. Унаслідок удару було знищено резервуар РВС-400, який на момент ураження був повністю заповнений паливом.
Крім того, в цьому ж районі дрони ССО завдали удару по двох потягах із цистернами, що перебували на зливо-наливній естакаді. У момент вибуху рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.
Також безпілотники уразили кілька нафтобаз і складів пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та його околицях, зокрема в селищі Бітумне. Знищено об’єкти резервуарного парку, зафіксовано численні осередки займання.
До слова, в кінці жовтня ударні дрони СБУ успішно уразили військові об’єкти та техніку росіян у Криму. Це зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2», дві радіолокаційні станції та дві нафтобази — у селищі Гвардійське та «Комсомольська».