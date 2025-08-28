Дрони та балістика: Ігнат розповів, на які засоби атаки Росія робить ставку

Юрій Ігнат

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував останню повітряну атаку Росії на Україну та розповів, на які засоби нападу робить ставку противник.

Про це він розповів в ефірі “Київ24”.

За його словами, атака була близькою за масштабом до попередньої, що відбулася 21 числа:

“Все було подібно — і райони пусків, і кількість засобів. Відрізнялося лише тим, що цього разу не застосовувалися ракети “Калібр””.

Натомість ворог збільшив кількість балістичних ракет, зокрема “Іскандерів” та КМ23. Наслідки удару для Києва були відчутними: столиця зазнала значних руйнувань, хоча самі дії противника виглядали плановими, а не хаотичними.

Ігнат підкреслив, що Росія робить ставку на масовість:

“Ми бачимо нарощування кількості ударних дронів, зокрема типу “Шахет”, і їхніх імітаторів. Вони теж небезпечні, бо можуть нести вибухівку або інший смертельний вантаж до п’яти кілограмів”.

За його словами, це дозволяє Росії постійно підтримувати високу загрозу для українських міст і зберігати тиск на економіку та інфраструктуру. Експерт наголосив, що саме економічний тиск на Москву може змусити Росію обмежити масштаб атак і сприяти реальним мирним ініціативам.

Раніше повідомлялось, що в ніч 27-28 серпня Росія провела другу за масштабом повітряну атаку від початку повномасштабної війни.