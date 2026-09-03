Дрони там безсилі: на що перетворилося дно Каховського водосховища і чому це на руку РФ

Дно Каовського водосховища перетворилось на суцільні хащі

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Після підриву Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року територія колишнього водосховища повністю висохла та вкрилася густими чагарниками, ставши новим місцем для піхотних бойових зіткнень. Російські окупаційні війська регулярно відправляють туди свої розвідувальні групи, щоб тримати українських захисників у напрузі та відвертати їхню увагу від інших напрямків.

Про це пише France 24.

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Нові умови ведення бойових дій

Через густу рослинність та високі кущі ефективність використання розвідувальних безпілотників у цій місцевості суттєво знизилася. Українські та російські військові змушені діяти невеликими піхотними загонами, які періодично влаштовують засідки та вступають у прямі перестрілки посеред заростей.

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Фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі зазначає, що цю висушену територію наразі варто вважати класичною «нічийною землею». Експерт наголошує, що пересування піхоти тут значно ускладнюється наявністю багнюки, дрібних струмків та невеликих озерець, які залишилися після сходу води.

Стратегія виснаження та загроза для Запоріжжя

Попри регулярну активність диверсійних груп, аналітики переконані, що нинішня присутність окупантів на дні водосховища не є підготовкою до масштабного наступу. Справжня мета росіян полягає у проведенні розвідки та створенні постійного тиску, щоб змусити українську армію утримувати значні сили на цьому рубежі.

Ворог свідомо йде на втрату кількох своїх загонів, адже має достатньо людських ресурсів для ведення такої цинічної гри на виснаження. Водночас потенційний штурм самого Запоріжжя залишається для них вкрай складним завданням, оскільки форсування повноводного Дніпра загрожує росіянам колосальними втратами.

Нагадаємо, на дні Каховського водосховища з’явився новий фронт, а бої в заростях дедалі більше нагадують гру в «кішки-мишки». Через густі зарості дрони майже не бачать бійців, тому противники змушені шукати одне одного пішки.

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