Дрони влаштували ранкову "бавовну" в Криму: уражено ТЕЦ і нафтобазу (відео)
Атака дронів на Крим спричинила пожежу на стратегічній нафтобазі ATAN у Гвардійському, яку вже атакували раніше.
Дрони вранці 29 жовтня атакували в окупованому Криму об’єкти, які використовують російські загарбники. Під ударами опинилися нафтобаза і теплоелектроцентраль.
Про це повідомляють російські та українські телеграм-канали.
Під час дронової атаки у селищі Гресівський було уражено Сімферопольську ТЕЦ. Об’єкт забезпечував Сімферополь світлом і теплом. Водночас, за іншими даними, у Сімферополі горить не ТЕЦ, а розташована поряд нафтобаза.
Самопроголошений «очільник» Криму Сергій Аксьонов повідомив лише про те, що у Сімферополі дрон атакував ємність із паливно-мастильними матеріалами, виникла пожежа. Постраждалих немає.
У селищі Гвардійське безпілотники уразили нафтобазу ATAN — об’єкт зберігання та розподілу пального. Після «прильоти» о 06:26 виникла потужна пожежа. Раніше ця база вже палала після атаки 17 жовтня.
За даними телеграм-каналу «Крымский ветер», нинішню пожежу на нафтобазі у Гвардійському вже видно з космосу.
До слова, у ніч проти 29 жовтня дрони також атакували нафтобазу в Ульяновській області Росії, де після ударів виникла пожежа і пролунали численні вибухи. Крім того, повідомляється про атаку на підприємство ООО «Ставролен» у Ставропольському краї РФ, яке є великим виробником нафтохімічної та хімічної продукції.