ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
609
Час на прочитання
1 хв

Дрони влаштували ранкову "бавовну" в Криму: уражено ТЕЦ і нафтобазу (відео)

Атака дронів на Крим спричинила пожежу на стратегічній нафтобазі ATAN у Гвардійському, яку вже атакували раніше.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа у Криму після атаки дронів 29 жовтня

Пожежа у Криму після атаки дронів 29 жовтня / © соцмережі

Доповнено додатковими матеріалами

Дрони вранці 29 жовтня атакували в окупованому Криму об’єкти, які використовують російські загарбники. Під ударами опинилися нафтобаза і теплоелектроцентраль.

Про це повідомляють російські та українські телеграм-канали.

Під час дронової атаки у селищі Гресівський було уражено Сімферопольську ТЕЦ. Об’єкт забезпечував Сімферополь світлом і теплом. Водночас, за іншими даними, у Сімферополі горить не ТЕЦ, а розташована поряд нафтобаза.

Самопроголошений «очільник» Криму Сергій Аксьонов повідомив лише про те, що у Сімферополі дрон атакував ємність із паливно-мастильними матеріалами, виникла пожежа. Постраждалих немає.

У селищі Гвардійське безпілотники уразили нафтобазу ATAN — об’єкт зберігання та розподілу пального. Після «прильоти» о 06:26 виникла потужна пожежа. Раніше ця база вже палала після атаки 17 жовтня.

За даними телеграм-каналу «Крымский ветер», нинішню пожежу на нафтобазі у Гвардійському вже видно з космосу.

Пожежу на нафтобазі у Гвардійському видно з космосу / © Крымский ветер

Пожежу на нафтобазі у Гвардійському видно з космосу / © Крымский ветер

Пожежу на нафтобазі у Гвардійському видно з космосу / © Крымский ветер

Пожежу на нафтобазі у Гвардійському видно з космосу / © Крымский ветер

До слова, у ніч проти 29 жовтня дрони також атакували нафтобазу в Ульяновській області Росії, де після ударів виникла пожежа і пролунали численні вибухи. Крім того, повідомляється про атаку на підприємство ООО «Ставролен» у Ставропольському краї РФ, яке є великим виробником нафтохімічної та хімічної продукції.

Дата публікації
Кількість переглядів
609
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie