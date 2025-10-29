Дрони влаштували ранкову "бавовну" в Криму: уражено ТЕЦ і нафтобазу (відео)

Пожежа у Криму після атаки дронів 29 жовтня / © соцмережі

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Дрони вранці 29 жовтня атакували в окупованому Криму об’єкти, які використовують російські загарбники. Під ударами опинилися нафтобаза і теплоелектроцентраль.

Про це повідомляють російські та українські телеграм-канали.

Під час дронової атаки у селищі Гресівський було уражено Сімферопольську ТЕЦ. Об’єкт забезпечував Сімферополь світлом і теплом. Водночас, за іншими даними, у Сімферополі горить не ТЕЦ, а розташована поряд нафтобаза.

Реклама

Самопроголошений «очільник» Криму Сергій Аксьонов повідомив лише про те, що у Сімферополі дрон атакував ємність із паливно-мастильними матеріалами, виникла пожежа. Постраждалих немає.

У селищі Гвардійське безпілотники уразили нафтобазу ATAN — об’єкт зберігання та розподілу пального. Після «прильоти» о 06:26 виникла потужна пожежа. Раніше ця база вже палала після атаки 17 жовтня.

За даними телеграм-каналу «Крымский ветер», нинішню пожежу на нафтобазі у Гвардійському вже видно з космосу.

Пожежу на нафтобазі у Гвардійському видно з космосу / © Крымский ветер

Пожежу на нафтобазі у Гвардійському видно з космосу / © Крымский ветер

Дата публікації 08:17, 29.10.25 Кількість переглядів 34 Наслідки атаки на Крим 29 жовтня зняли на відео

До слова, у ніч проти 29 жовтня дрони також атакували нафтобазу в Ульяновській області Росії, де після ударів виникла пожежа і пролунали численні вибухи. Крім того, повідомляється про атаку на підприємство ООО «Ставролен» у Ставропольському краї РФ, яке є великим виробником нафтохімічної та хімічної продукції.