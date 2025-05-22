Дрони уразили завод з виробництва ракет та снарядів у Тулі: друге влучання за місяць

Атака дронів по Росі / © ТСН.ua

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У ніч проти 22 травня дрони уразили оборонне підприємство у російському місті Тула, яке належить до структури «Ростеху».

Про це повідомили джерела Astra у екстрених службах цього регіону РФ.

Внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа в одному з цехів науково-виробничого об’єднання (НВО) «Сплав». Це провідне російське підприємство з розроблення та випуску реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), важких вогнеметних систем (ВВС), а також снарядів до них, авіаційних некерованих та керованих ракет.

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Окрім виробничого цеху, вогонь охопив також електропідстанцію підприємства.

Раніше цього тижня президент РФ Володимир Путін присудив чотирьом співробітникам «Сплаву» премії імені маршала Жукова в галузі створення озброєння та військової техніки.

Це підприємство вже вдруге за місяць стає об’єктом атаки дронів.

У ніч проти 7 травня місцеві жителі повідомляли, що після вибухів у Тулі почалася сильна пожежа в районі, де розташований «Сплав» та АТ «Конструкторське бюро приладобудування», яке розробляє високоточну керовану зброю.

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Нагадаємо, 22 травня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії.