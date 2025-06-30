- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 875
- Час на прочитання
- 2 хв
Дрони вже надто швидкі: в Україні готуються до іншого способу їх знищення
РФ змінює тактику ударів дронами. В Україні пропонують відповідь — дешеві малі ракети та комплексну оборону.
Росія підвищує швидкість ударних дронів, а отже, українським дронам-перехоплювачам стає дедалі складніше з ними впоратися. Вихід — власне виробництво малих зенітних ракет і розвиток багаторівневої системи протидії.
Про це заявив фахівець з радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в ефірі ”Українського Радіо”.
За словами Храпчинського, Росія вдосконалює атаки дронами “Герань-2” і готується масовано використовувати високошвидкісні версії, що знижує ефективність дронів-перехоплювачів.
“Наші дрони можуть бути малоефективними, якщо ворог системно збільшуватиме швидкість”, — зазначив він.
Храпчинський закликає зосередитися на створенні власних малих зенітних ракетних комплексів, які здатні збивати дрони на середніх і великих висотах. Такі ракети, за його словами, недорогі — до 10 тисяч доларів за одиницю, але потребують стратегічного бачення і фінансування.
“Малі ракети — це не дороговартісна зброя. Але без системного підходу ми можемо відстати від противника, який уже впроваджує ШІ та візуальну навігацію”, — наголосив експерт.
Він також пояснив, що ворог адаптується до українських мобільно-вогневих груп, які збивають “Шахеди” на малій висоті. У відповідь РФ піднімає дрони вище та покращує їхню автономність, зокрема за допомогою візуальної навігації й мобільного зв’язку.
На думку Храпчинського, ефективна протидія можлива лише за умов багаторівневого захисту. Йдеться про поєднання:
засобів радіоелектронної боротьби,
дронів-перехоплювачів,
гармат і класичної ППО,
а також залучення авіації, зокрема гелікоптерів і F-16.
“Комплексний підхід унеможливлює дії з боку ворога, тому що йому буде складно розуміти, куди просуватися”, — додав Храпчинський.
Окрему увагу, за його словами, потрібно приділити ударам по місцях запуску дронів. і в цьому напрямі Україна вже розробляє балістичне та крилате озброєння.
Раніше співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко розповів, що найближчі місяці можуть принести зміну тактики з боку РФ — акцент зміститься з ракетних обстрілів на масовані атаки дронами.