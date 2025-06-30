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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
875
Час на прочитання
2 хв

Дрони вже надто швидкі: в Україні готуються до іншого способу їх знищення

РФ змінює тактику ударів дронами. В Україні пропонують відповідь — дешеві малі ракети та комплексну оборону.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Робота ППО на Київщині

Робота ППО на Київщині / © Київ Оперативний

Росія підвищує швидкість ударних дронів, а отже, українським дронам-перехоплювачам стає дедалі складніше з ними впоратися. Вихід — власне виробництво малих зенітних ракет і розвиток багаторівневої системи протидії.

Про це заявив фахівець з радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в ефірі ”Українського Радіо”.

За словами Храпчинського, Росія вдосконалює атаки дронами “Герань-2” і готується масовано використовувати високошвидкісні версії, що знижує ефективність дронів-перехоплювачів.

“Наші дрони можуть бути малоефективними, якщо ворог системно збільшуватиме швидкість”, — зазначив він.

Храпчинський закликає зосередитися на створенні власних малих зенітних ракетних комплексів, які здатні збивати дрони на середніх і великих висотах. Такі ракети, за його словами, недорогі — до 10 тисяч доларів за одиницю, але потребують стратегічного бачення і фінансування.

“Малі ракети — це не дороговартісна зброя. Але без системного підходу ми можемо відстати від противника, який уже впроваджує ШІ та візуальну навігацію”, — наголосив експерт.

Він також пояснив, що ворог адаптується до українських мобільно-вогневих груп, які збивають “Шахеди” на малій висоті. У відповідь РФ піднімає дрони вище та покращує їхню автономність, зокрема за допомогою візуальної навігації й мобільного зв’язку.

На думку Храпчинського, ефективна протидія можлива лише за умов багаторівневого захисту. Йдеться про поєднання:

  • засобів радіоелектронної боротьби,

  • дронів-перехоплювачів,

  • гармат і класичної ППО,

  • а також залучення авіації, зокрема гелікоптерів і F-16.

“Комплексний підхід унеможливлює дії з боку ворога, тому що йому буде складно розуміти, куди просуватися”, — додав Храпчинський.

Окрему увагу, за його словами, потрібно приділити ударам по місцях запуску дронів. і в цьому напрямі Україна вже розробляє балістичне та крилате озброєння.

Раніше співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко розповів, що найближчі місяці можуть принести зміну тактики з боку РФ — акцент зміститься з ракетних обстрілів на масовані атаки дронами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
875
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