Дрони з ШІ чи на оптоволокні: експерт назвав хибну стратегію у перегонах з Росією

Заступник генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський

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Дрон на оптоволокні потребує пілота, який ним керує, а зі штучним інтелектом може використовуватися автоматично, тож те, що Україна намагається наздогнати РФ по дронах на оптоволокні, — стратегічно неправильне рішення.

Таку думку в ефірі Radio NV висловив колишній офіцер повітряних сил, нині заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.

За його словами, Україні треба рухатися безпосередньо в напрямку дронів зі ШІ, адже тоді один пілот може керувати одночасно 20 дронами.

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«А дроном на оптоволокні керує один пілот і на виконання завдання йому потрібно близько 20 хвилин з розгортанням і згортанням робочого місця. І тут треба зрозуміти: один пілот і 20 хвилин або 1 пілот і 20 дронів, які виконують одночасно бойову задачу в певному секторі», — пояснив експерт.

Тому слід в процесі розробляння дронів-перехоплювачів шукати рішення в автоматизації.

«Тобто дольот до сектору в автоматичному режимі — на автопілоті, потім в секторі автоматичний пошук цілі, захоплення цілі і далі вже оператор приймає рішення чи перехоплювати цю ціль чи шукати іншу. Це все, що повинен зробити оператор», — пояснив фахівець.

Україна має перемогти Росію завдяки технологіям, вважає експерт. Для цього слід розгортати програми виробництва у співпраці з партнерами.

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«Тут треба розширювати наші можливості. Вже є домовленості з Німеччиною щодо розгортання програми будівництва і далекобійних ракет, і дронів, які передбачають тактичну глибину 2,5 тис. км. При фінансуванні і масштабуванні цих можливостей ми зможемо завдавати рішучих ударів по території РФ», — зазначив Храпчинський.

США заморозили військову допомогу Україні: що далі

Експерт також прокоментував ситуацію з протиповітряною обороною (ППО) України у зв’язку з рішенням США заморозити військову допомогу Україні.

«У нас стає більше власних засобів, якими можемо працювати по ворожих цілях. І ми не обмежені у використанні цієї зброї з боку західних партнерів. Пригадаймо, як Україна просила далекобійну зброю, а потім почала виробляти власну. Те саме треба робити з протиповітряною обороною», — зазначив фахівець.

Не йдеться про створення Patriot або SAMP/T, але точкові рішення мають допомогти Україні сформувати основну ударну силу проти БпЛА.

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Україна має розробити розлогу ешелоновану систему ППО, що якісно працюватиме і надасть змогу активно виявляти та збивати будь-які повітряні цілі. Зокрема йдеться про класичну систему радіолокації — пасивну, активну, а також додаткові датчики.

«І все це повинно формувати радіолокаційне поле, яке дозволить не тільки бачити повітряну ціль, а в режимі реального часу передавати її координати на засоби ураження, які будуть з певними елементами обчислення, щоб проводити розрахунок балістики, коли починати стріляти», — сказав Храпчинський.

На думку Храпчинського, впровадження системи розподіленого перехоплення повітряних загроз — із залученням автоматизованих турелей, дронів-перехоплювачів та легких зенітних ракет — створить настільки ефективний захист, що застосування дронів-камікадзе типу «Шахед» втратить сенс.

За словами Храпчинського, Росія в майбутньому зіштовхнеться з такою інтенсивною протидією з боку України, що застосування дронів-камікадзе стане неефективним. Навіть уже зараз, коли Україна налагоджує виробництво дронів-перехоплювачів, очевидно, що противник намагатиметься адаптуватися — зокрема, підвищуючи швидкість безпілотників або змінюючи тактику. У відповідь на це Україна повинна не обмежуватися простим перехопленням у повітрі, а впроваджувати інноваційні підходи, зокрема використання реактивної тяги.

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Такий стратегічний підхід позбавить ворога можливості передбачити напрямок розвитку українських технологій. У результаті Росія не знатиме, як модернізувати свої дрони, а інвестиції в цю сферу можуть виявитися даремними, оскільки створені заводи просто не відповідатимуть новим викликам на полі бою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: США ПОЯСНИЛИ СИТУАЦІЮ ЗІ ПРИЗУПИНЕННЯ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ! ЩО ж ВІДБУВАЄТЬСЯ?

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