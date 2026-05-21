Дрони з термітною сумішшю: Росія почала атакувати Україну новою зброєю

Дрони з термітною сумішшю

У Костянтинівці, що на Донеччині, помітили новий «дрон-дракон» із термітною сумішшю. Спершу українські бійці подумали, що це фосфор. Боєць мобільної вогневої групи бригади «Хижак» зміг знищити російський дрон-дракон.

Про це повідомили у бригаді «Хижак» при Департаменті патрульної поліції України.

Боєць бригади «Хижак» поділився, що вперше побачив такий дрон. Йому вдалося збити російський безпілотник над Костянтинівкою.

Росіяни почали використовувати дрони типу «Молнія» та додавати до них термітну суміш. Зовні це нагадує удари фосфором.

Окупанти почали використовувати такі дрони зі спеціальною термітною сумішшю, аби випалювати антидронові сітки та позиції ЗСУ.

«Я спочатку не зрозумів, що це. Думали, фосфор. Горить, тягне за собою шлейф. Вперше таке бачив. Вирішив стріляти», — розповів боєць.

Чоловік відкрив вогонь та спершу відстрелив підвіс із запалювальною сумішшю. Російський дрон не зміг виконати завдання.

Після цього вдалося «добити» і сам безпілотник.

Росія перенаправляє українські дрони на країни Балтії

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України прокоментували інцидент із зальотом українського безпілотника до Естонії. Там перепросили перед естонською стороною й іншими балтійськими партнерами.

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Росія навмисно використовує засоби радіоелектронної боротьби, аби перенаправляти українські дрони в бік країн Балтії.

Він також спростував російські фейки про те, що Україна нібито готує напади на РФ із території Латвії, назвавши це частиною кампанії з дестабілізації громадської думки в регіоні.

Тихий підкреслив, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до Статуту ООН і не використовує для ударів по Росії повітряний простір балтійських країн.

