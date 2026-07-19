Дрони значно змінили тактику штурмів ЗСУ: у Business Insider розповіли подробиці

Українські військові / © Associated Press

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Війна безпілотників дедалі сильніше змінює тактику українських військових під час штурму російських позицій.

Про це пише Business Insider.

Як розповів журналістам оператор 4-го полку рейнджерів Сил спеціальних операцій із позивним «Гур», який є заступником командира невеликого підрозділу, за останні роки підготовка українських спецпризначенців істотно змінилася.

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За його словами, якщо раніше основний акцент робили на виживанні під артилерійськими обстрілами, то тепер значна частина навчань присвячена боротьбі з безпілотниками.

Військовий зазначив, що українські спецпризначенці регулярно відпрацьовують проникнення невеликими групами в умовах максимальної наближеності до реального бою.

Під час тренувань разом зі штурмовими підрозділами працюють оператори дронів, які імітують загрози з повітря. Бійці навчаються своєчасно виявляти безпілотники, відкривати по них вогонь, використовувати укриття та продовжувати рух лише після зникнення небезпеки.

Крім того, під час підготовки активно використовують помпові рушниці, які українські військові вважають одним із найефективніших засобів «останньої надії» для боротьби з FPV-дронами, зокрема тими, що використовують оптоволоконний канал керування.

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Business Insider також описує, як змінилася тактика штурму траншей.

Якщо група складається з чотирьох військових, вона просувається парами. Перший боєць контролює траншею, тоді як другий, який рухається позаду, безперервно стежить за повітряним простором.

У разі появи російського безпілотника військові відкривають вогонь зі штатної зброї або помпової рушниці.

Після того як перша пара досягає траншеї та починає її зачистку, друга забезпечує прикриття, а згодом також просувається вперед.

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За словами «Гура», незалежно від етапу штурмової операції щонайменше один військовий постійно контролює небо.

«Хтось завжди має стежити за небом. Це потрібно робити постійно», — наголосив український спецпризначенець.

Раніше повідомлялося, що за останні кілька місяців Силам оборони України вдалося суттєво підірвати наступальний потенціал російських загарбників на передовій.

Ми раніше інформували, що бійці 425-го окремого штурмового полку розбили скупчення ворожих сил у приватній забудові Костянтинівки та повернули синьо-жовтий стяг у центр міста.

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