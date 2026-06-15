Дрони знову атакували мости на Херсонщині: окупанти "ниють" про пошкодження

Атака на міст біля Чонгару

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Російські окупанти скаржаться на удари дронів та перекриття мостів у тимчасово окупованій частині Херсонської області. «Гауляйтер» окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо поскаржився на українські удари безпілотників по мостах, які зазнали суттєвих ушкоджень.

Про це Сальдо написав у Telegram.

Сальдо скаржиться на українські удари дронів, які пошкоджують мости

Сьогодні зранку колаборант Сальдо опублікував повідомлення, в якому розповів, що після нічної атаки українських дронів знову пошкоджені мости в тимчасово окупованій частині Херсонської області.

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«Після масового нальоту БпЛА знову пошкоджено мости на Херсонщині. Після нічної атаки знову пошкоджено міст біля Чонгара. Рух через КПП „Джанкой“ повністю перекрито», — пише окупант.

За його словами, ЗСУ завдали точкових прицільних ударів по мосту, що з’єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою.

Цей міст довелося перекрити. Українські дрони продовжують висіти у повітрі, тож росіяни не можуть розпочати оцінювання стану мосту.

Колаборант поскаржився, що Україна б’є по транспортній інфраструктурі окупованого півдня.

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Раніше рух транспорту між окупованим Кримом та Херсонською областю в районі Чонгара здійснювався завдяки понтонній переправі, адже міст у Чонгарі було пошкоджено. На переправу стояли великі черги вантажівок, про що свідчили супутникові знімки.

Плани ізоляції Криму

Нагадаємо, що Сили безпілотних систем (СБС) України готують масштабну операцію для повної ізоляції тимчасово окупованого Криму від російського постачання.

Як розповів командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр», оператори дронів уже розпочали знищення ворожої логістики та складів із пальним.

Через це рух трасою «Новоросія» за останній місяць скоротився на понад 66 відсотків. Протягом місяця українські сили планують встановити абсолютний вогневий контроль над цим шляхом забезпечення, щоб змусити окупаційні війська та працівників оборонки РФ залишити півострів.

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Для остаточного витіснення росіян з Криму знадобиться повноцінний наземний наступ.

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