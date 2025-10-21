Дрони зупинили потужний НПЗ Росії у Поволжі: ключовий блок переробки виведений з ладу

Удар по НПЗ Росії

Реклама

Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Поволжі, що контролюється російським нафтовим гігантом "Роснефть", був змушений зупинити первинну переробку сирої нафти після атаки безпілотника, що стала другою за останній місяць.

Про це у понеділок повідомили джерела в галузі агентству Reuters.

Атака відбулася у неділю. За даними джерел, на НПЗ було зупинено установку первинної переробки нафти CDU-11, потужність якої становить 18 900 тонн на добу (близько 138 540 барелів на добу).

Реклама

Ситуація для заводу ускладнюється тим, що ще один основний блок, CDU-9, був закритий ще до недільного інциденту.

Повідомляється, що первинна переробка нафти на НПЗ була вже припинена минулого місяця після першої атаки безпілотників. За даними джерел, завод може відновити виробництво лише на початку листопада.

Минулого року Новокуйбишевський НПЗ переробив 5,74 млн тонн сирої нафти, виробляючи ключові види палива, включаючи 1,10 млн тонн автомобільного бензину та 1,64 млн тонн дизельного палива.

Представник "Роснефти" наразі не був доступний для коментарів щодо збитків.

Реклама

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев у неділю підтвердив, що сили ППО "вжили заходів щодо боротьби з українськими безпілотниками". Він також повідомив про тимчасове призупинення роботи місцевого аеропорту та надання послуг мобільного інтернету в регіоні.

Нагадаємо, Україна розгорнула масштабну дронову кампанію проти нафтопереробних потужностей Росії. І агентство Reuters проаналізувало наслідки.