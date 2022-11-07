Дрова підвезе до кордону: Лукашенко заявив, що хоче "посмажити шашлики" разом з українцями 

Лукашенко заявив, що українці не можуть купити навіть дрова.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повторив тези російської пропаганди про "Європу та Україну", які замерзають, та заявив, що не хоче воювати з українцями, запропонувавши громадянам України разом "посмажити шашлики".

Про це пишуть білоруські пропагандисти.

Самопроголошений президент Білорусі відвідав "чемпіонат з рубання дров". Там він заявив журналістам, що "білоруси мирні люди та вони не хочуть війни". Лукашенко вкотре повторив тези російської пропаганди про те, що країни ЄС та Україна "замерзають". Мовляв, не те, що Білорусь, де влаштовують чемпіонат з рубання дров.

Лукашенко запропонував Україні безкоштовні дрова та заявив, що готовий їх навіть підвезти до кордону.

"Нехай литовці, латиші та поляки, українці знають, що ми люди мирні, ми не хочемо жодної війни. Ми готові разом топити грубку, підсмажувати шашлики", - сказав Лукашенко.

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі на Київ сунули російські окупаційні війська, які планували анексувати Україну, повалити законну владу та встановити у нашій державі маріонетковий режим.

Також з території Білорусі росіяни постійно запускають свої ракети. Крім того є інформація, що режим Лукашенка передає Росії бронетехніку та боєприпаси, якими потім росіяни вбивають українців.

Зараз існує загроза повторного нападу на Україну з боку Білорусі, куди зараз активно звозять російських мобілізованих.

6 листопада український військовий Валерій Маркус заявив, що жителям Волинської та Рівненської областей, які межують з Білоруссю, краще на деякий час виїхати у безпечніші місця. Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль та Волинської ОВА Юрій Погуляйко одразу повідомили що ситуація на кордоні безпечна.

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