Італійський друг Путіна Берлусконі виступив з ініціативою щодо війни в Україні: що пропонує одіозний політик

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі хоче долучитися до врегулювання війни в Україні, розпочатої РФ на чолі з диктатором Кремля Володимиром Путіним.

Сільвіо Берлусконі заявив, що готовий разом із колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель стати посередником у переговорах із диктатором РФ Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

Про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

На його думку, санкції Заходу нібито жодним чином не впливають на Москву і економіку Росії. Берлусконі заявив, що він не бачить "жодних економічних втрат для Путіна".

"На цей момент я не бачу жодних економічних втрат для Путіна. Мені здається, він цілком здатен протистояти санкціям та стелі ціни на газ", – сказав італійський політик.

Натомість, колишній італійський прем'єр упевнений, що це нібито допоможе покласти край війні в Україні.

"З Меркель я хотів би спробувати переконати і бути посередником, щоб покласти край конфлікту між Україною та Росією", – сказав Берлусконі.

Крім того, він висловив "жаль та розчарування" через те, що Росія "зміцнює комуністичний тоталітаризм Китаю" замість зближення з Євросоюзом.

Нагадаємо, одіозний італійський політик Сільвіо Берлусконі після десятиліть приятельських стосунків з російським президентом заявив, що глибоко розчарований Путіним. А діяння російської армії на території України колишній прем'єр Італії назвав воєнним злочином.

Раніше спікер російського диктатора Дмитро Пєсков в інтерв'ю для пропагандистів сказав, що РФ готова до переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але якщо говоритимуть "про те, як будуть виконуватися умови Кремля" для припинення війни.

Проте радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Київ готовий вести переговори з Російською Федерацією лише після повернення усіх окупованих нею територій України.

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