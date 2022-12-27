Друг Путіна Орбан заявив, що "війна Росії триває, бо США допомагають Україні"

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що війна Росії проти України триватиме до того часу, поки США допомагатимуть нашій державі у боротьбі з агресором.

Про це пише Magyar Nemzet.

Друг Путіна заявив, що зараз потрібно припинити бойові дії та сісти за стіл переговорів з російськими терористами, які проводять геноцидну війну проти України.

"Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують їх грошима і зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде" - заявив він.

Також Орбан побідкався на підвищення цін на енергоносії та заявив, що він проводить "проугорську політику".

"Ми підтримуємо і допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з Росією", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Інші скандальні заяви Орбана

Орбана називають другом Путіна. Саме він часто блокує санкції ЄС проти Росії та вимагає від України поступок у війні з Росією.

Раніше Орбан закликав скасувати санкції проти Росії. Він заявив, що нібито санкції проти Росії заважають економічному розвитку Європейського Союзу.

Також прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до курортного селища Кьотче біля озера Балатон, улюбленого місця відпочинку багатьох угорських політиків, зустрівся зі своїми прихильниками та виголосив нову антиєвропейську та проросійську промову.

Очільник МЗС України Кулеба вважає, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан веде гру з Європейським сюзом. Щобільше - у ній використовує Україну як заручницю.

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