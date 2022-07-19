"Друг" Росії Угорщина несподівано дозволила транзит своєю територією зброї для України

Угорщина несподівано заявила, що дозволяє іншим країнам постачати Україні зброю через свою територію.

Проте угорська влада не передаватиме Україні озброєння для самозахисту.

Про це заявив заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час свого візиту до Львова, повідомляє Львівська міська рада.

Левенте Мадяр під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим заявив, що Угорщина співчуває Україні через війну. Він додав, що його держава за останні 200 років теж воювала із РФ.

"На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що це таке протистояння цій величезній східній державі. Водночас сама Угорщина не постачатиме своєї зброї – це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією”, – сказав Левенте Мадяр.

Левенте Мадяр додав, що Угорщина готова лікувати українських військових та цивільних, які постраждали через російську агресію. Ця держава також може прийняти дітей з України до своїх санаторіїв і таборів, та надати 1000 стипендій українцям, які хочуть навчатись в їхніх університетах.

Нагадаємо, раніше Угорщина заявляла, що не допоможе Україні зброєю для відсічі російській агресії та навіть не дозволить транзит військової допомоги від інших союзників через свою територію.

Також у травні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія попереджала Угорщину про війну в Україні.

Орбана ж вважали "адвокатом" Путіна в Європі та звинувачували у блокуванні постачання зброї Україні.

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