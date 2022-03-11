"Друга армія світу - бутафорія": Генштаб ЗСУ показав екіпірування окупантів

На світлинах ще радянські каски, протигази та домашні капці.

Генеральний штаб ЗСУ потролив російську армію, показавши екіпірування окупантів.

Відповідні світлини Генштаб виклав у Facebook.

"Друга армія світу - бутафорія. Екіпірування "асвабадітєлєй". Вони хочуть, щоб і ми так жили??", - йдеться в описі до фото.

На світлинах ще радянські каски, протигази, рюкзаки та навіть домашні капці.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 16-й день.

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