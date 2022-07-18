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"Друга армія світу" готувалась до вторгнення в Україну за мапами минулого сторіччя (фото)

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"Друга армія світу" готувалась до вторгнення в Україну за мапами минулого сторіччя (фото)

Фото: Служба безпеки України

Російські командири під час повномасштабного вторгнення до України використовували застарілі мапи.

Слідчі Служби безпеки України встановили, що частина російських командирів, які 24-го лютого вторглися на територію України, використовували топографічні мапи України 1969 року.  

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Про це свідчать документи окупантів, які СБУ вилучила на місці тимчасово окупованих районів Харківської області.

Зокрема, в документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки. 

"На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у 70-ті роки. А державний кордон між Україною і Росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ.

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