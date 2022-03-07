"Друга армія світу" несе великі втрати, якщо ми зупиняємо її, то ми є першою – Міноборони

"Друга армія світу" несе великі втрати, якщо ми зупиняємо її, то ми є першою – Міноборони

В Міноборони наголосили, що за ці дні війни українські захисники показали всьому світу – "не влізай сюди, бо вб’ють".

Понеділок, 7 березня - 12-й день боротьби героїчного українського народу проти російських окупантів, які цинічно вторгнулися до України.

Про підсумки 12-го дня війни розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"12-й день потужного опору опору, якого не очікував ворог, опору, який вражає. Друга армія світу, як вони себе називали, несе величезні втрати і не може виконати поставлені перед нею задачі. Якщо ми зупиняємо другу, то ми - перші. За ці дні стало очевидно, що наша держава і суспільство добре загартовані війною. Ми вміємо воювати, ми вміємо забезпечувати свою армію, ми вміємо організувати волонтерський рух та стати в стрій", - написала вона.

Маляр зауважила, що усього за декілька днів український народ централізовано розгорнув територіальну оборону, добровольчий рух - добровольчі формування територіальних громад, волонтерську допомогу.

"Ми кожен на своєму місці організовано робимо все для перемоги. Ніякого хаосу немає. Так, наша боротьба складна, виснажлива, є втрати. Бо ціна свободи висока. Але наше суспільство таке ж міцне, як і наша армія. За ці дні ми показали всьому світу – "не влізай сюди, бо вб’ють", - додали в Міноборони.

За її словами, нині перед Міноборони стоюять такі завдання:

дотиснути ворога.

стати сильним тилом для нашої армії.

не схибити пам’ять загиблих, які вже віддали життя за Україну.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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