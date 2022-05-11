"Друга армія світу": окупант просить у мами гроші на екіпірування для війни (аудіо)

СБУ перехопила розмову російського солдата, який жаліється на якість екіпірування та просить грошей на нове.

Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис розмови російського солдата з мамою, в якій він жаліється на якість військового екіпірування та просить вислати грошей на нове.

"Там поїхали хлопці колоною до Росії, мені повинні купити екіпірування. У тебе там є щось (гроші - ред)?. Тисяч вісім напевно", - цікавиться він.

Його матір явно здивована таким запитом, та обіцяє позичити гроші. Вона також запитує сина, чи зобов'язані солдати купувати це за свої гроші.

"Те, що на нас зараз – це страшно. Це складно назвати екіпіруванням", - відповідає окупант.

Нагадаємо, перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині.

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