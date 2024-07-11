Друга Авдіївка, Бахмут: 32 ОМБр показала жахливі кадри з фронтового Торецька після атак РФ (відео)

Воїни 32-ї окремої механізованої бригади, які обороняють Торецьк Донецької області, показали кадри із прифронтового міста.

Відео опублікувала 32-га окрема механізована бригада.

"Ось як місто виглядає зараз. Це те, що несе "русскій мір" на нашу землю. Шалена інтенсивність боїв, постійні обстріли. В кадр потрапили навіть вибухи від влучання КАБів. І в таких умовах 24/7 б'ються наші відважні воїни. Піхота, артилерія, танкісти, розвідка щодня працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра рідної землі", - підписали відео.

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На кадрах видно, що Торецьк стерте із лиця землі. Внаслідок постійних російських обстрілів колись жваве місто перетворилось на згарище. Житлові будинки ще тліють після "прильотів".

Нагадаємо, за словами командира взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ, Російська армія намагається захопити Торецьк Донецької області та продовшує штруми.

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