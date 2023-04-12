Друга Чорнобаївка: окупанти кладуть сотні людей за одну лісопосадку – боєць ЗСУ

Військовий пояснив, що Вугледар – стратегічна точка, яка виводить до Курахового і на Бахмут, а також у бік Азовського узбережжя.

Другою після Бахмуту "найгарячою" ділянкою фронту є Вугледар, який став для окупантів свого роду "Чорнобаївкою №2".

Про це заявив командир відокремленого кулеметного взводу 72-ої ОМБР ім. Чорних запорожців Назарій Кішак, інформує "Апостроф".

За його словами, російське командування може кинути на смерть сотню своїх людей, аби взяти одну лісопосадку.

"Щодо ситуації навколо Вугледара. Ніч пройшла відносно спокійно, але таке затишшя завжди має насторожити. Ворог однозначно готується і накопичує ресурси, щоб ударити жорсткіше і хитро. Нині для них Вугледар став свого роду Чорнобаївкою №2, і тут їм нічого не варто покласти сотню людей, щоби взяти окрему лісопосадку. Зараз вони накопичують ресурси, людей та техніку, розуміючи, що ЗСУ можуть будь-якої миті перейти в наступ", – розповів військовий.

Також Кішак згадав про Волноваху. За його інформацією, туди з боку Маріуполя заїхало близько 3 тисяч нової "живої сили" ворога.

"Ми розуміємо, що вони будуть використані чітко у нашому напрямку. Вони, можливо, планують удар. У тому числі, щоб пробити коридор на Вугледар. Наша розвідка має детальнішу інформацію і наше командування готове до будь-якого розвитку подій", – зазначив боєць.

Він пояснив, що Вугледар – стратегічна точка, яка виводить до Курахового і на Бахмут, а також у бік Азовського узбережжя. Тому для захоплення міста ворог використовує ракети, артилерію, РСЗВ, але все одно не може близько підійти до наших позицій.

Раніше колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, що Вугледар для росіян є принциповим місцем. Доки ЗСУ утримують Вугледар, то загрожують росіянам швидким ударом на Маріуполь.

У The New York Times написали, що бій біля Вугледара став найбільшою танковою битвою війни. Він завершився повним провалом для РФ.

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