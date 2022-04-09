Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Друга хімічна атака у Рубіжному: отруйні випари вітром понесло до району позицій окупантів

Дата публікації
Перегляди
8182
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Друга хімічна атака у Рубіжному: отруйні випари вітром понесло до району позицій окупантів

Сергій Гайдай

За словами Гайдая, загрози життю населення немає.

У Рубіжному Луганської області Росія вже вдруге влучила у цистерну з азотною кислотою. Отруйні випари вітер поніс в район позицій росіян під Кудряшівкою та Варварівкою.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Посадовець зазначає, що вибух цистерни з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти стався о 17:09 внаслідок російського обстрілу промислової зони.

"Загрози життю населення немає. Воювати росіяни не вміють - не розрахували навіть напрямок вітру. Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки", - підкреслив Гайдай.

Також він розповів, що упродовж дня внаслідок обстілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Золотого пошкоджено 11 об'єктів, серед яких 4 будинки, промисловий склад, спортивна інфраструктура. Зазнали поранень чотири людини, врятовано з-під завалів та обстрілів чотирьох осіб, з яких одна дитина.

Нагадаємо, на Луганщині 9 квітня російські військові вже вдруге влучили у цистерну з азотною кислотою. Вперше вони вдарили в цистерну у Рубіжному 5 квітня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація