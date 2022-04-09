Друга хімічна атака у Рубіжному: отруйні випари вітром понесло до району позицій окупантів

За словами Гайдая, загрози життю населення немає.
У Рубіжному Луганської області Росія вже вдруге влучила у цистерну з азотною кислотою. Отруйні випари вітер поніс в район позицій росіян під Кудряшівкою та Варварівкою.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Посадовець зазначає, що вибух цистерни з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти стався о 17:09 внаслідок російського обстрілу промислової зони.
"Загрози життю населення немає. Воювати росіяни не вміють - не розрахували навіть напрямок вітру. Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки", - підкреслив Гайдай.
Також він розповів, що упродовж дня внаслідок обстілів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Золотого пошкоджено 11 об'єктів, серед яких 4 будинки, промисловий склад, спортивна інфраструктура. Зазнали поранень чотири людини, врятовано з-під завалів та обстрілів чотирьох осіб, з яких одна дитина.
Нагадаємо, на Луганщині 9 квітня російські військові вже вдруге влучили у цистерну з азотною кислотою. Вперше вони вдарили в цистерну у Рубіжному 5 квітня.
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